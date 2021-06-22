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В AstraZeneca заявили об эффективности вакцины против штамма "Дельта"

Вторник, 22 июня 2021, 23:08
В AstraZeneca заявили об эффективности вакцины против штамма Дельта

Компания AstraZeneca заявила об эффективности вакцины против разновидности коронавируса "Дельта" и "Каппа".

Источник: Reuters

Детали: Компания ссылается на исследование. В их заявлении говорится, что результаты испытаний Оксфордского университета показывают, что вакцина производит в крови антитела, которые способны нейтрализовать штаммы "Дельта" и "Каппа".

Кроме того, ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммом "Дельта".

Что предшествовало: Украинские лаборатории пока не могут проявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Предыстория:

  • В мире обнаружили по меньшей мере 4 штамма коронавируса SARS CoV 2: бразильский, южноафриканский, британский, индийский, которые опаснее изначального, обнаруженного в Китае. В России говорят, что у них может быть отдельный штамм.
  • 31 мая Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".
  • По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
  • 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название Delta-plus.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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