В AstraZeneca заявили об эффективности вакцины против штамма "Дельта"

Компания AstraZeneca заявила об эффективности вакцины против разновидности коронавируса "Дельта" и "Каппа".

Источник: Reuters

Детали: Компания ссылается на исследование. В их заявлении говорится, что результаты испытаний Оксфордского университета показывают, что вакцина производит в крови антитела, которые способны нейтрализовать штаммы "Дельта" и "Каппа".

Кроме того, ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации больных штаммом "Дельта".

Что предшествовало: Украинские лаборатории пока не могут проявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручено подготовить предложения по возможному введению дополнительного контроля и ограничений на передвижение между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Предыстория: