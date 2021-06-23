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В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Середа, 23 червня 2021, 22:36

Небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду. 

Джерело: повідомлення РНБО за підсумками наради щодо штаму "Дельта"

Дослівно: "Зокрема, може йтися про такі країни як Індія, Великобританія, Португалія та Російська Федерація, а також Польщу, Румунію та Словаччину, де спостерігається циркуляція цього штаму. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту "Дельта" коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах".

Деталі: На нараді порушили питання щодо удосконалення вітчизняних протоколів лікування, зважаючи на загрозу нового штаму. Окрім того, йшлось про запровадження додаткових протиепідемічних заходів для запобігання поширенню "Дельти". 

Що передувало: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

З 25 червня почне діяти вимога наявності негативного тесту на коронавірус для громадян, які повертаються із країн, де стрімко поширюється агресивний штам коронавірусу "Дельта". 

Штам коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

Передісторія:

  • У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
  • 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа". 
  • Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, зазначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.

Українська правда
Теми: коронавірусРНБО


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