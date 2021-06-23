В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити до України з семи країн – Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії, Словаччини, де нині спостерігається циркуляція цього різновиду.

Джерело: повідомлення РНБО за підсумками наради щодо штаму "Дельта"

Дослівно: "Зокрема, може йтися про такі країни як Індія, Великобританія, Португалія та Російська Федерація, а також Польщу, Румунію та Словаччину, де спостерігається циркуляція цього штаму. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту "Дельта" коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах".

Деталі: На нараді порушили питання щодо удосконалення вітчизняних протоколів лікування, зважаючи на загрозу нового штаму. Окрім того, йшлось про запровадження додаткових протиепідемічних заходів для запобігання поширенню "Дельти".

Що передувало: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

З 25 червня почне діяти вимога наявності негативного тесту на коронавірус для громадян, які повертаються із країн, де стрімко поширюється агресивний штам коронавірусу "Дельта".

Штам коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

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