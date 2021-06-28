Під ОП Зеленському "оголосили підозру" через "вагнерівців"

Під будівлею Офісу президента пройшла акція протесту, де "оголосили підозру у держзраді" президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: Hromadske, Громадське радіо

Деталі: Зокрема, в акції протесту на Банковій взяли участь "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" тощо.

Учасники обурилися через інтерв'ю президента, де той нібито "зізнався", що передав інформацію про спецоперацію щодо ПВК "Вагнера" Білорусі.

Учасники акції скандували "Зелю ㅡ геть!" та "Імпічмент! Відставка! Суд!".

Алёна Яхно/Facebook

Під час заходу активісти зачитали "підозру" Зеленському у держзраді. "Підозру" надрукували у кількох варіантах ㅡ як зазначили у трансляції "Руху опору капітуляції", одна з них була довжиною у 1,69 м. Після того, як "підозру" зачитали, учасники акції могли підійти та підписати її.

Рух Опору Капітуляції/Facebook

Під час виступу організатори мітингу заявляли, що у заході взяли участь 5 тисяч людей.

Разом з тим, Громадське радіо повідомляло, що на акцію прийшли кілька сотень людей, багато з них у вишиванках.

Громадське радіо

Вони тримали плакати із написами "Єрмака у Сибір", "Державну зраду не пробачимо", "111 стаття", "Ти сидітимеш в тюрмі".

Громадське радіо

Серед присутніх — колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, волонтер Георгій Тука, перекладач, дипломат Дмитро Чекалкін, волонтерка, військова Маруся Звіробій, голова громадської ініціативи "Збережемо Протасів Яр", режисер Володимир Тихий. На акцію також прийшов батько військового Ярослава Журавля, який загинув минулого року. Його виступу передувало скандування "Герої не вмирають!".

Що передувало: 24 червня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що операція по "вагнерівцям" готувалась точно не в Україні та розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив.

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наступного тижня планує запросити чинного главу держави Володимира Зеленського на ТСК через останні заяви щодо "вагнерівців".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив hromadske, що під час телефонної розмови з Лукашенком у серпні минулого року Зеленський говорив про екстрадицію російських найманців із ПВК "Вагнера", а не повідомляв про спецоперацію. На той час вони були вже тиждень як затримані.

Передісторія: