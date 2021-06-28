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Под ОП Зеленскому "объявили подозрение" из-за "вагнеровцев"

Понедельник, 28 июня 2021, 22:23
Алёна Яхно/Facebook

Под зданием Офиса президента прошла акция протеста, где "объявили подозрение в госизмене" президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Hromadske, Громадське радіо

 
АЛЁНА ЯХНО/FACEBOOK

Детали: В частности, в акции протеста на Банковой приняли участие "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" и другие.

Участники возмутились из-за интервью президента, где тот якобы "признался", что передал информацию о спецоперации по ПВК "Вагнера" Беларуси.

Участники акции скандировали "Зелю ㅡ геть!" и "Импичмент! Отставка! Суд!".

Во время мероприятия активисты зачитали "подозрение" Зеленскому в госизмене. "Подозрение" напечатали в нескольких вариантах ㅡ как отметили в трансляции "Руху опору капітуляції", одна из них была длиной в 1,69 м. После того, как "подозрение" зачитали, участники акции могли подойти и подписать его.

 
РУХ ОПОРУ КАПІТУЛЯЦІЇ/FACEBOOK

Во время выступления организаторы митинга заявляли, что в мероприятии приняли участие 5 тысяч человек.

Вместе с тем, Громадське радіо сообщало, что на акцию пришли несколько сотен человек, многие из них в вышиванках.

 
Громадське радіо

Они держали плакаты с надписями "Ермака в Сибирь", "Государственную измену не простим", "111 статья", "Ты будешь сидеть в тюрьме".

 

Среди присутствующих – бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, волонтер Георгий Тука, переводчик, дипломат Дмитрий Чекалкин, волонтер, военная Маруся Зверобой, председатель общественной инициативы "Сохраним Протасов Яр", режиссер Владимир Тихий. На акцию также пришел отец военного Ярослава Журавля, который погиб в прошлом году. Его выступлению предшествовало скандирование "Герои не умирают!".

Что предшествовало: 24 июня президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что операция по "вагнеровцам" готовилась точно не в Украине и рассказал, как просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, однако тот этого не сделал.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на следующей неделе планирует пригласить Зеленского на ВСК через последние заявления о "вагнеровцах".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил hromadske, что во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко в августе прошлого года Владимир Зеленский говорил об экстрадиции российских наемников с ППК "Вагнера", а не сообщал о спецоперации. К тому времени они были уже неделю как задержаны.

Предыстория:

  • В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
  • Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовилимасштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Темы: Офис президентаакцииЗеленскийВагнер


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