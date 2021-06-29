Суд у справі Шеремета “мінували”

Шевченківський районний суд Києва, який 29 червня проводить засідання у справі за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, робив перерву через повідомлення про мінування.

Джерело: трансляція засідання на Youtube-каналі Судова влада України

Деталі: Після перерви у близько півтори години суд поновив роботу.

Шевченківський райсуд вивчає докази у справі №761/25689/20, зокрема аудіозаписи розмов.

Дугарь бере участь у засіданні у режимі відеоконференції.

Антоненка обвинувачують за п.п.5, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.194 ККУ, Кузьменко і Дугарь – за п.п. 5, 12, ч.2 ст. 115, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 263, ч.3 т. 28, ч.2 ст. 194 ККУ.

Усі троє заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджував, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягала, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

30 квітня 2021 року суд відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка. Яна Дугарь і до того була під домашнім арештом.

25 травня представниця потерпілих у справі вбивства журналіста Павла Шеремета заявила відвід усьому складу суду присяжних, але їй відмовили.

Знати більше: У справі Шеремета починається суд присяжних. Розповідаємо, як він працює в Україні

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді