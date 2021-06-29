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Суд по делу Шеремета "минировали"

Вторник, 29 июня 2021, 16:10

Шевченковский районный суд Киева, который 29 июня проводит заседание по делу по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, делал перерыв из-за сообщения о минировании.

Источник: трансляция заседания на Youtube-канале Судебная власть Украины

Детали: После перерыва в порядка полтора часа суд возобновил работу.

Шевченковский райсуд изучает доказательства по делу №761/25689/20, в том числе аудиозаписи разговоров.

Дугарь участвует в заседании в режиме видеоконференции. 

Антоненко обвиняют по п.п.5, ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 УК, Кузьменко и Дугарь – по п.п. 5, 12, ч.2 ст. 115, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 263, ч.3 т. 28, ч.2 ст. 194 УК.

Все трое отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • 30 апреля 2021 года Шевченековский райсуд отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко, Яна Дугарь и до того была под домашним арестом.
  • 25 мая представительница потерпевших в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила отвод всему составу суда присяжных, но ей отказали.

Знать больше: По делу Шеремета начинается суд присяжных. Рассказываем, как он работает в Украине

Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Темы: Дело ШереметасудКиев


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