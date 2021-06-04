Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві – "Схеми"

Журналісти виявили компанію, пов’язану із сином експрезидента Віктора Януковича Олександром, яка є власницею частини елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

Джерело: програма "Схеми"

Деталі: Власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, та відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія "Прайд-М". ЇЇ керівник – Олександр Єрмольчук.

Як виявили "Схеми", особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012-2013 років очолювала два українських акціонерних товариства – "Мако Холдінг" та "Маринсервіс". Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств у цей же час був Олександр Янукович.

Також журналісти виявили ще один зв’язок між сином експрезидента Януковича та згаданою московською нерухомістю. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана інша фірма, "Восточний альянс", якою володіє Едуард Слинько. "Схеми" встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ". Бенефіціаром цієї української корпорації через "Мако Холдінг" також був Олександр Янукович.

Бізнес центр Atlantic побудований у 2014-му році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі – до Кремля, йдеться у розслідуванні, 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить близько 600 доларів за квадратний метр.

Також у цьому бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії "Роснефть".

Зазначається, що "Схеми" відправили запит до Олександра Януковича з проханням про коментар, але відповіді не отримали.

Раніше було відомо про іншу російську нерухомість, пов’язану із Олександром Януковичем. У 2014 році після виїзду у Росію він заснував дві компанії – "Арсенал-Інвест" та "Арсенал Істейт". Як зазначено у російському реєстрі юридичних осіб, фірми надають послуги як холдингові компанії, а також у сфері нерухомості та консалтингу. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що компанії Олександра Януковича займатимуться нерухомістю у комплексі споруд заводу "Арсенал" у Санкт-Петербурзі.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Росії.

У квітні 2021 року Фонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу. Власником цього банку був Олександр Янукович. Раніше журналісти "Схем" розповіли, як із майже двох мільярдів гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича "ВБР" після втечі його батька, протягом 2016-2017 років були зняті всі арешти.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт коштів та цінних паперів, які лежали на банківському рахунку у ПАТ "Промінвестбанк" і належали старшому сину президента-втікача Олександру Януковичу.

У 2019 році Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

У травні 2020 року Верховний суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу.