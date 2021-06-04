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В Україну повернувся капітан судна, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:35
В Україну повернувся капітан судна, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці

Український капітан судна Avant Garde Генадій Гаврилов, якого 5 років утримували на Шрі-Ланці, повернувся в Україну.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями".

Деталі: Кулеба повідомив, що наприкінці травня суд виправдав Гарилова і наразі він уже в Одесі.

Судно Avant Garde було під управлінням компанії зі Шрі-Ланки і забезпечувало безпеку на морі. На його борту була вогнепальна зброя і боєприпаси.

Коли судно стояло поза територіальними водами Шрі-Ланки його затримала шріланкійська влада.

У червні 2016-го року українського капітана заарештували за незаконне ввезення зброї в країну.

Українська правда

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Теми: судморякиШрі-Ланка
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