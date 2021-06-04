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В Украину вернулся капитан судна, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке

Пятница, 4 июня 2021, 11:35
В Украину вернулся капитан судна, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке

Украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке, вернулся в Украину.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям".

Детали: Кулеба сообщил, что в конце мая суд оправдал Гарилова и сейчас он уже в Одессе.

Судно Avant Garde было под управлением компании из Шри-Ланки и обеспечивало безопасность на море. На его борту было огнестрельное оружие и боеприпасы.

Когда судно стояло вне территориальных вод Шри-Ланки, его задержала шриланкийская власть.

В июне 2016 года украинского капитана арестовали за незаконный ввоз оружия в страну.

Украинская правда

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Темы: судморякиШри-Ланка
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