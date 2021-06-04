Порошенко прибув на допит до СБУ в справі про держзраду Медведчука
П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з’явився на допит в СБУ як свідок у справі за підозрою нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака у державній зраді.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "Петра Порошенка викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (а це - вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).
Наголошуємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження".
Що було раніше: 27 травня СБУ повідомила, що Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука".
Адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенка не проінформували у передбаченому законом порядку.
Передісторія:
- Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше Порошенко.
- Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.
- Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом.
- СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.