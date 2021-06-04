Порошенко прибув на допит до СБУ в справі про держзраду Медведчука

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з’явився на допит в СБУ як свідок у справі за підозрою нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака у державній зраді.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Петра Порошенка викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (а це - вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

Наголошуємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження".

Що було раніше: 27 травня СБУ повідомила, що Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука".

Адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенка не проінформували у передбаченому законом порядку.

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