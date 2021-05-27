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Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Четвер, 27 травня 2021, 12:10
Порошенко проігнорував допит в СБУ: помчав назустріч сонцю
Фото eurosolidarity.org

Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука" 27 травня.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України".

Деталі: Зазначається, що Порошенка викликали на допит "з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження".

Але, зважаючи на те, що нардеп не з’явився на допит, його чекають повторно 31 травня.

 
Фото СБУ

У пресслужбі СБУ "Українській правді" уточнили, що про причини неявки Порошенко не повідомив.  

Сам Порошенко вранці 27 травня запостив у соцмережі фото з потяга і написав, що їде "назустріч сонцю", і що його чекає "важлива і довгоочікувана подорож".

УП звернулася по коментарі до пресслужби п’ятого президента.    

Що було раніше: Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше п’ятий президент Петро Порошенко. 

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСБУдопитМедведчук
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