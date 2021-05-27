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У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ

Четвер, 27 травня 2021, 13:23
У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ
Фото eurosolidarity.org

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Джерело: Головань у Facebook

Пряма мова: "Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого президента не у передбаченому законом порядку – шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв’язку, який не працює".

Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв’язатися зі слідчими.

Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".

Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит.

Що було раніше: 27 травня СБУ заявила, що народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука". 

Передісторія:

  • Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше п’ятий президент Петро Порошенко. 
  • Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.
  • Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом.
  • СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоСБУдопитМедведчук
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