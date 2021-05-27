У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ
Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.
Джерело: Головань у Facebook
Пряма мова: "Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого президента не у передбаченому законом порядку – шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв’язку, який не працює".
Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв’язатися зі слідчими.
Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".
Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит.
Що було раніше: 27 травня СБУ заявила, що народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука".
Передісторія:
- Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше п’ятий президент Петро Порошенко.
- Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.
- Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом.
- СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.