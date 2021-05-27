У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ

Адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент, нардеп Петро Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Джерело: Головань у Facebook

Пряма мова: "Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого президента не у передбаченому законом порядку – шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті "інтернет-повістки" телефон для зв’язку, який не працює".

Деталі: Адвокат заявив, що "биту годину" намагався зв’язатися зі слідчими.

Він також додав, що проситиме їх "дотримуватися закону".

Пізніше Головань повідомив, що зв'язався зі слідчими, і вони узгодили дату візиту Порошенка на допит.

Що було раніше: 27 травня СБУ заявила, що народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука".

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