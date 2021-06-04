Путін про Протасевича: Нехай собі бореться із режимом Лукашенка

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що не знає, хто Роман Протасевич, якого захопили у Мінську після примусової посадки літака.

Джерело: TYT.BY, "Інтерфакс-Росія"

Пряма мова: "Ви нас затюкали цими питаннями. Форум економічний. Якийсь Роман Протасевич! Я знати його не знаю. І знати не хочу. Нехай він там робить, що хоче - бореться з режимом Лукашенка".

Деталі: Він також сказав, що не хоче заглиблюватись у ситуацію із посадкою літака Ryanair у Мінську. Окрім того, Путін заперечив що до цієї ситуації причетні російські спецслужби.

Очільник Кремля відмовився відповідати на запитання, чи посадив би літак примусово, якби на борту перебувала особа, яку Москва розшукує.

Що передувало: 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

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