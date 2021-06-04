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Путін про Протасевича: Нехай собі бореться із режимом Лукашенка

П'ятниця, 4 червня 2021, 18:15

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що не знає, хто Роман Протасевич, якого захопили у Мінську після примусової посадки літака. 

Джерело: TYT.BY, "Інтерфакс-Росія"

Пряма мова: "Ви нас затюкали цими питаннями. Форум економічний. Якийсь Роман Протасевич! Я знати його не знаю. І знати не хочу. Нехай він там робить, що хоче - бореться з режимом Лукашенка".

Деталі: Він також сказав, що не хоче заглиблюватись у ситуацію із посадкою літака Ryanair у Мінську. Окрім того, Путін заперечив що до цієї ситуації причетні російські спецслужби. 

Очільник Кремля відмовився відповідати на запитання, чи посадив би літак примусово, якби на борту перебувала особа, яку Москва розшукує. 

Що передувало: 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Адвоката до Протасевича допустили лише 27 травня.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Теми: БілорусьПутін


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