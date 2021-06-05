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Лукашенко заявив Путіну, що не наказував посадити літак Ryanair у Мінську

Субота, 5 червня 2021, 16:56

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента РФ Володимира Путіна, що не наказував посадити літак Ryanair в Мінську.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін розповів, що в ході зустрічі Лукашенко повідомив йому, що не приймав рішення про те, щоб робити посадку в Мінську.

Президент РФ також заявив, що він не має права давати оцінку діям Лукашенко.

Пряма мова: "Якби я це робив, то наші відносини з моїми колегами зруйнувалися б моментально в цю ж секунду. Мені здається, що на такому рівні повинна існувати певна етика взаємних відносин".

Що було раніше: У день посадки літака 23 травня у телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.

"Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак", - пишуть у ньому.

Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
  • Адвоката до Протасевича допустили лише 27 травня.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкоПутінавіа


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