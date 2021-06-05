Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив Путіну, що не наказував посадити літак Ryanair у Мінську

Субота, 5 червня 2021, 16:56
Лукашенко заявив Путіну, що не наказував посадити літак Ryanair у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента РФ Володимира Путіна, що не наказував посадити літак Ryanair в Мінську.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін розповів, що в ході зустрічі Лукашенко повідомив йому, що не приймав рішення про те, щоб робити посадку в Мінську.

Президент РФ також заявив, що він не має права давати оцінку діям Лукашенко.

Пряма мова: "Якби я це робив, то наші відносини з моїми колегами зруйнувалися б моментально в цю ж секунду. Мені здається, що на такому рівні повинна існувати певна етика взаємних відносин".

Що було раніше: У день посадки літака 23 травня у телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.

"Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак", - пишуть у ньому.

Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • 24 травня, на другий день після скандального зняття Романа Протасевича з літака, у мережі показали відео його "свідчень" щодо організації масових заворушень у Мінську, а 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю", в якому Роман "визнав провину" та висловив повагу до Олександра Лукашенка. Батько Протасевича припускає, що його "напічкали" психотропами заради "зізнань".
  • Адвоката до Протасевича допустили лише 27 травня.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
  • Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоПутінавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Білорусь
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: