Лукашенко заявив Путіну, що не наказував посадити літак Ryanair у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента РФ Володимира Путіна, що не наказував посадити літак Ryanair в Мінську.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Путін розповів, що в ході зустрічі Лукашенко повідомив йому, що не приймав рішення про те, щоб робити посадку в Мінську.

Президент РФ також заявив, що він не має права давати оцінку діям Лукашенко.

Пряма мова: "Якби я це робив, то наші відносини з моїми колегами зруйнувалися б моментально в цю ж секунду. Мені здається, що на такому рівні повинна існувати певна етика взаємних відносин".

Що було раніше: У день посадки літака 23 травня у телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.

"Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак", - пишуть у ньому.

Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

Передісторія: