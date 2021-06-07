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СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю терориста Гіркіна

Понеділок, 7 червня 2021, 12:23
СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю терориста Гіркіна

Служба безпеки виявила на Донеччині замаскований арсенал, який створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста так званого міністра оборони "самопроголошеної ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Арсенал заклали у 2014 році російські найманці. Схрон облаштували під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Зокрема, правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
  • 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
  • понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
 

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

Передісторія:

  • Стрєлков у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
  • Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік до Донецька.
  • Пізніше Стрєлков звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.

Українська правда

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Теми: ГіркінзброятероризмСБУДонбас
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