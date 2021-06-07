СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю терориста Гіркіна
Понеділок, 7 червня 2021, 12:23
Служба безпеки виявила на Донеччині замаскований арсенал, який створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста так званого міністра оборони "самопроголошеної ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Арсенал заклали у 2014 році російські найманці. Схрон облаштували під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.
Зокрема, правоохоронці вилучили зі схованки:
- 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
- понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.
Передісторія:
- Стрєлков у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
- Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік до Донецька.
- Пізніше Стрєлков звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.
Українська правда