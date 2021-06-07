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СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю терориста Гіркіна

Понеділок, 7 червня 2021, 12:23

Служба безпеки виявила на Донеччині замаскований арсенал, який створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста так званого міністра оборони "самопроголошеної ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Арсенал заклали у 2014 році російські найманці. Схрон облаштували під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Зокрема, правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
  • 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
  • понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
 

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

Передісторія:

  • Стрєлков у 2014 році з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Військові дії також почалися в цей період.
  • Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік до Донецька.
  • Пізніше Стрєлков звинувачував помічника президента РФ Владислава Суркова в тому, що йому довелося скласти з себе повноваження "міністра оборони" неіснуючої "ДНР" і відправитися до РФ.

Українська правда
Теми: ГіркінзброятероризмСБУДонбас


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