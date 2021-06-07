СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием террориста Гиркина

Служба безопасности обнаружила в Донецкой области замаскированный арсенал, который создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста так называемого министра обороны "самопровозглашенной ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина).

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Арсенал заложили в 2014 году российские наемники. Схрон обустроили под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.

В частности, правоохранители изъяли из тайника:

23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к обустройству хранилища, и незаконному обороту оружия.

Напомним: