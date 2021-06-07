СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием террориста Гиркина
Понедельник, 7 июня 2021, 12:23
Служба безопасности обнаружила в Донецкой области замаскированный арсенал, который создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста так называемого министра обороны "самопровозглашенной ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина).
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Арсенал заложили в 2014 году российские наемники. Схрон обустроили под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.
В частности, правоохранители изъяли из тайника:
- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к обустройству хранилища, и незаконному обороту оружия.
Напомним:
- Стрелков в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.
- После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Стрелков вышел в Донецк.
- Позднее Стрелков обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.
Украинская правда