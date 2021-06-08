Три держави ЄС виділили Україні 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ

Бельгія, Німеччина та Словаччина запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19 - допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

Про це у вівторок повідомили в представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Надання допомоги координував Євросоюз через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації

У нещодавньому пакеті Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина запропонувала 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ, Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

"Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу надалі", - заявив Янез Ленарчич, європейський комісар з питань врегулювання криз.

ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з COVID-19 з початку пандемії. У 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту ЄС