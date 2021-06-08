Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Три держави ЄС виділили Україні 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ

Вівторок, 8 червня 2021, 12:59

Бельгія, Німеччина та Словаччина запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19 - допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

Про це у вівторок повідомили в представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Надання допомоги координував Євросоюз через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації

У нещодавньому пакеті Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина запропонувала 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ, Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

"Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу надалі", - заявив Янез Ленарчич, європейський комісар з питань врегулювання криз.

ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з COVID-19 з початку пандемії. У 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту ЄС



powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...