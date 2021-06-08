НАБУ звернулося до СБУ через "плівки Медведчука" – Ситник
Національне антикорупційне бюро просить Службу безпеки України надати записи розмов нібито за участю народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, які потрапили у ЗМІ, для вивчення.
Джерело: директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналісту "Hromadske" під час форуму Zero Corruption Conference
Пряма мова Ситника: "Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ – ред.) робили записи відповідно до законодавства".
Деталі: Раніше в СБУ заявляли, що експерти перевіряють справжність опублікованих у ЗМІ записів.
Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та бойовиками.
З деяких записів випливає, що вже із червня 2014 року Медведчук "прописався" в Адміністрації тодішнього президента, вів від її імені переговори з бойовиками й нібито був здатен впливати на Петра Порошенка. У "Європейській Солідарності", яку очолює Порошенко, і в Медведчука заперечували справжність розмови.
Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
Також опубліковано "плівки", на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.
Передісторія:
- У лютому 2021 року Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження. Козак не в Україні.
- Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.