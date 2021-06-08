НАБУ звернулося до СБУ через "плівки Медведчука" – Ситник

Національне антикорупційне бюро просить Службу безпеки України надати записи розмов нібито за участю народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, які потрапили у ЗМІ, для вивчення.

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник у коментарі журналісту "Hromadske" під час форуму Zero Corruption Conference

Пряма мова Ситника: "Ми звернулися до СБУ з листом із проханням передати ці записи для того, щоб розглянути можливість їхнього використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ – ред.) робили записи відповідно до законодавства".

Деталі: Раніше в СБУ заявляли, що експерти перевіряють справжність опублікованих у ЗМІ записів.

Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов кума Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та бойовиками.

З деяких записів випливає, що вже із червня 2014 року Медведчук "прописався" в Адміністрації тодішнього президента, вів від її імені переговори з бойовиками й нібито був здатен впливати на Петра Порошенка. У "Європейській Солідарності", яку очолює Порошенко, і в Медведчука заперечували справжність розмови.

Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.

Також опубліковано "плівки", на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.

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