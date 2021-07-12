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Новини 12 липня: перемога партії Санду, стаття Путіна українською

Понеділок, 12 липня 2021, 21:11

На дострокових виборах у Молдові перемогла партії Маї Санду, Путін опублікував на сайті Кремля статтю про єдність народів – актуальні новини 12 липня.

Про партію Санду

Після опрацювання 100% протоколів ЦВК Молдови повідомила про впевнену перемогу на дострокових виборах партії "Дія і Солідарність" (PAS) Маї Санду з результатом 52,8% голосів виборців.

На другому місці - блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) з підтримкою 27,17% голосів.

Про статтю Путіна

Президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами статтю про "про історичну єдність росіян та українців".

Вона починається з того, що він пригадує сказані нещодавно слова про те, що "українці та росіяни – один народ, одне ціле".

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Теми: МолдоваПутін


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