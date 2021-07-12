Новости 12 июля: победа партии Санду, статья Путина на украинском

На досрочных выборах в Молдове победила партии Маи Санду, Путин опубликовал на сайте Кремля статью о единстве народов – актуальные новости 12 июля.

О партии Санду

После обработки 100% протоколов ЦИК Молдовы сообщил об уверенной победе на досрочных выборах партии "Действие и Солидарность" (PAS) Майи Санду с результатом 52,8% голосов избирателей.

О статье Путина

Президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".

Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что "украинцы и русские - один народ, одно целое".

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