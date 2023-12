В ЄС повністю вакциновані понад 50% дорослого населення

В Європейсському союзі повністю вакцинували вже більше половини дорослого населення.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

"Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані! Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це" - написала вона у Twitter.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa