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В ЄС повністю вакциновані понад 50% дорослого населення

Вівторок, 13 липня 2021, 11:03

В Європейсському союзі повністю вакцинували вже більше половини дорослого населення.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

"Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані! Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це" - написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, у Європейському союзі не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцини проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що на даний момент немає доказів того, що буде потрібно третя бустерна доза, але джерело в ЄС повідомило, що такий сценарій "дуже ймовірний".

Американська фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

Теми: ЄСвакцинаціяCovid-2019коронавірус


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