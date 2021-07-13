В ЄС повністю вакциновані понад 50% дорослого населення

В Європейсському союзі повністю вакцинували вже більше половини дорослого населення.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

"Більше половини всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані! Щоб уберегтися від варіантів та уникнути нової хвилі інфекцій, важливо зробити щеплення. В ЄС достатньо доз для вакцинації 70% дорослих. Давайте зробимо це" - написала вона у Twitter.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021

Як повідомлялося, у Європейському союзі не виключають, що буде необхідна третя бустерна доза вакцини проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що на даний момент немає доказів того, що буде потрібно третя бустерна доза, але джерело в ЄС повідомило, що такий сценарій "дуже ймовірний".

Американська фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.