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В ОП відреагували на рішення Верховного Суду: Хочуть знищити судову реформу

Середа, 14 липня 2021, 16:32
В ОП відреагували на рішення Верховного Суду: Хочуть знищити судову реформу
Фото Дмитра Ларіна, УП

В Офісі президента вважають, що Верховний Суд своїм рішенням щодо судді Конституційного суду Олександра Тупицького намагається захистити корупційну систему і знищити судову реформу.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Сьогоднішнє рішення Верховного Суду щодо Тупицького насправді зовсім не про Тупицького. Воно набагато ширше. Воно про опір неминучому. Про класичну суддівську корупцію. Тому що дане рішення спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Саме тому Верховний суд намагається захистити корупційну систему".

Деталі: На думку Подоляка, Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи у той же антиконституційний спосіб, як була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

Він додав, що рішення Верховного Суду оскаржуватимуть.

За словами Подоляка, президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького, і він "не допустить знищення судової реформи".

Представник ОП також підкреслив, що Тупицький – як особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів проти правосуддя, – повинен отримати справедливий вирок.

Що було раніше: 14 липня Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Чому це важливо. Раніше аналогічним чином президент Віктор Ющенко вже звільняв суддю Конституційного суду Сюзанну Станік. Вона двічі вигравала суд, поновлювалась на посаді і зрештою одразу після другого поновлення пішла у відставку і відсудила собі 75 тисяч гривень щомісячного утримання.

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Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. 
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".
  • Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаВерховний судТупицькийЗеленський
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