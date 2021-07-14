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В ОП отреагировали на решение Верховного Суда: Хотят уничтожить судебную реформу

Среда, 14 июля 2021, 16:32
В ОП отреагировали на решение Верховного Суда: Хотят уничтожить судебную реформу
Фото Дмитрия Ларина, УП

В Офисе президента считают, что Верховный Суд своим решением в отношении судьи Конституционного суда Александра Тупицкого пытается защитить коррупционную систему и уничтожить судебную реформу.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Сегодняшнее решение Верховного Суда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному. Про классическую судейскую коррупцию. Потому что данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.  

Именно поэтому Верховный суд пытается защитить коррупционную систему".

Детали: По мнению Подоляка, Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за враньё в декларациях".

Он добавил, что решение Верховного Суда будут обжаловать.

По словам Подоляка, президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого, и он "не допустит уничтожения судебной реформы".

Представитель ОП также подчеркнул, что Тупицкий – как лицо, которое обоснованно подозревается в совершении преступлений против правосудия, – должен получить справедливый приговор.  

Что было раньше: 14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Почему это важно. Ранее аналогичным образом президент Виктор Ющенко уже увольнял судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Она дважды выигрывала суд, восстанавливалась в должности и в конце концов сразу после второго восстановления ушла в отставку и отсудила себе 75 000 гривен ежемесячного содержания.

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Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. 
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".
  • Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаВерховный судТупицкийЗеленский
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