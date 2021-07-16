Ще одна підозра Тупицькому: незаконне використання підпису платіжних документів КС

Колишньому голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361 КК України).

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, але з канви справи зрозуміло, що ідеться про Олександра Тупицького.

"Колишній голова Конституційного Суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача", – встановило слідство.

За даними слідчих, ексголова КС після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі.

"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", – зазначає ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.

27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.

14 липня Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

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