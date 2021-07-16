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Ще одна підозра Тупицькому: незаконне використання підпису платіжних документів КС

П'ятниця, 16 липня 2021, 12:44
Ще одна підозра Тупицькому: незаконне використання підпису платіжних документів КС

Колишньому голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361 КК України).

Джерело: Офіс генпрокурора 

Деталі: Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, але з канви справи зрозуміло, що ідеться про  Олександра Тупицького. 

"Колишній голова Конституційного Суду України за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду вчинили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, в результаті чого було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача", – встановило слідство.

За даними слідчих, ексголова КС після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. 

"Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", – зазначає ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. 
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. 
  • Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.
  • 14 липня Верховний Суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийКСОфіс генпрокурора
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