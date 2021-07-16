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Еще одно подозрение Тупицкому: незаконное использование подписи платежных документов КС

Пятница, 16 июля 2021, 12:44
Еще одно подозрение Тупицкому: незаконное использование подписи платежных документов КС

Бывшему главе Конституционного Суда Украины сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого, но по канве дела понятно, что речь идет об Александре Тупицком.

"Бывший глава Конституционного Суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписчике", – установило следствие.

По данным следователей, экс-глава КС после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", - отмечает ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. 
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. 
  • Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.
  • 14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: ТупицкийКСОфис генпрокурора
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