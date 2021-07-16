Еще одно подозрение Тупицкому: незаконное использование подписи платежных документов КС

Бывшему главе Конституционного Суда Украины сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Офис генпрокурора не называет имени подозреваемого, но по канве дела понятно, что речь идет об Александре Тупицком.

"Бывший глава Конституционного Суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписчике", – установило следствие.

По данным следователей, экс-глава КС после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", - отмечает ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Предыстория:

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

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