УЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020

Збірна України на Євро-2020 досягла найкращого результату, вийшовши до чвертьфіналу турніру, виступаючи у футболках, напис "Героям Слава" на яких був закритий наліпкою з картою, питання про подальшу долю форми синьо-жовтих – відкрите.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Перед стартом Євро-2020 величезного резонансу набула форма збірної України. За пару днів до початку турнірну була представлена нова форма української команди з написами "Слава Україні" на зовнішній стороні футболки та "Героям Слава" на внутрішній та картою України з Кримом, нанесену на саму футболку.

В Українській асоціації футболу готували цю форму майже рік. Причому ще в лютому 2021 року форма з її гаслами була схвалена в УЄФА. Після представлення форми за кілька днів свій протест в УЄФА направив роійський футбольний союз за підписом президента РФС на гендиректора російської компанії "Газрпром нафта" Алєксандра Дюкова.

У Росії вирішили, що на формі української збірної присутні політичні гасла: "Слава Україні та Героям Слава", а також обурювалися картою з окупованим росіянами Кримом. За інформацією УП, очільнику УЄФА телефонував і глава "Газпрому" Олексій Міллер з вимогою змусити українську сторону прибрати "політичні гасла" з форми. Варто додати, що "Газпром" є офіційним та основним спонсором УЄФА із сотнями мільйонами доларів контракту.

УЄФА після не тривалої паузи постановила прибрати гасло "Героям Слава", вважаючи його мілітарістичним та політичним. "Слава Україні" та карту з українським Кримом дозволили залишити. Як вже писала УП, у цей же день після рішення УЄФА на переговори до Риму вилетіла українська делегація з президентом УАФ Андрієм Павелком. Зі слів джерел в УАФ, УЄФА відразу категорично відреагувала на доводи УАФ, що гасло "Слава Україні" - "Героям Слава" не є політичним, а українським патріотичним зі своєю історією.

Водночас Виконком УАФ голосує за визнання "Слава Україні" - "Героям Слава" офіційними лозунгами УАФ. Після цього риторика в УЄФА трохи змінилася, але однаково рішення про заборону "Героям Слава" залишилося в силі. В УАФ навіть розглядали рішення про зняття збірної України з турніру, якщо УЄФА змусить повністю змінити форму синьо-жовтих.

За два дні до стартової гри на Євро-2020 з Нідерландами була нанесена наклейка з картою України та "Слава Україні" поверх "Героям Слава". На фото, яке має в розпорядженні "Українська правда", помітно, що навіть після наліпки "Героям Слава" залишилося добре помітне на внутрішній стороні футболки. Для футболістів та технічного персоналу збірної України було суворе табу на фото та демонстрацію саме внутрішньої сторони форми, оскільки це могло викликати чергову хвилю злості від Росії і санкцій від УЄФА вже після старту турніру.

Наразі під питанням є, чи залишиться гасло "Слава Україні" - "Героям Слава" на наступних комплектах формі збірної України у відборі до ЧС-2022 і Ліги Націй на наступний сезон

Водночас "Слава Україні" - "Героям Слава" з сезону 21/22 має з`явитися у формі емблеми з картою України на формі усіх граців клубів УПЛ, суддів та гравців жіночої Ліги.