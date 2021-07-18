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УЕФА и РФ против "Героям слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020

Воскресенье, 18 июля 2021, 13:56

Сборная Украины на Евро-2020 достигла лучшего результата, выйдя в четвертьфинал турнира, выступая в футболках, надпись "Героям Слава" на которых была закрыта наклейкой с картой, вопрос о дальнейшей судьбе формы сине-желтых - открыт.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Перед стартом Евро-2020 огромный резонанс приобрела форма сборной Украины. За пару дней до начала турнира была представлена ​​новая форма украинской команды с надписями "Слава Украине" на внешней стороне футболки и "Героям Слава" на внутренней и картой Украины с Крымом, нанесенной на саму футболку.

В Украинской ассоциации футбола готовили эту форму почти год. Причем еще в феврале 2021 форма с ее лозунгами была одобрена в УЕФА. После представления формы через несколько дней свой протест в УЕФА направил рссийский футбольный союз за подписью президента РФС на гендиректора российской компании "Газрпром нефть" Александра Дюкова.

В России решили, что на форме украинской сборной присутствуют политические лозунги: "Слава Украине и Героям слава", а также возмущались картой с оккупированным россиянами Крымом. По информации УП, главе УЕФА звонил и глава "Газпрома" Алексей Миллер с требованием заставить украинскую сторону убрать "политические лозунги" с формы. Стоит добавить, что "Газпром" является официальным и основным спонсором УЕФА с сотнями миллионами долларов контракта.

УЕФА после не самой длительной паузы постановил убрать лозунг "Героям слава", считая его милитаристичним и политическим. "Слава Украине" и карту с украинским Крымом позволили оставить. Как уже писала УП, в этот же день после решения УЕФА на переговоры в Рим вылетела украинская делегация с президентом УАФ Андреем Павелко. По словам источников в УАФ, УЕФА сразу категорически отреагировал на доводы УАФ, что лозунг "Слава Украине" - "Героям Слава" не является политическим, а украинским патриотическим со своей историей.

В то же время Исполком УАФ голосует за признание "Слава Украине" - "Героям Слава" официальными лозунгами УАФ. После этого риторика в УЕФА немного изменилась, но все равно решение о запрете "Героям Слава" осталось в силе. В УАФ даже рассматривали решение о снятии сборной Украины с турнира, если УЕФА заставит полностью изменить форму сине-желтых.

За два дня до стартовой игры на Евро-2020 с Нидерландами была нанесена наклейка с картой Украины и "Слава Украине" поверх "Героям Слава". На фото, которым располагает "Украинская правда", заметно, что даже после наклейки "Героям Слава" осталось хорошо заметно на внутренней стороне футболки. Для футболистов и технического персонала сборной Украины было строгое табу на фото и демонстрацию именно внутренней стороны формы, поскольку это могло вызвать очередную волну злости от России и санкций от УЕФА уже после старта турнира.

 

Пока под вопросом, останется лозунг "Слава Украине" - "Героям Слава" на следующих комплектах форме сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 и Лиги Наций на следующий сезон

В то же время "Слава Украине" - "Героям Слава" с сезона 21/22 должно появиться в форме эмблемы с картой Украины на форме всех игроков клубов УПЛ, судей и игроков женской Лиги.

Николай Аврамчук, Валентина Романенко, УП
Темы: футболскандалРосcия
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