ДБР перевірить скасування суддями ВСУ указу президента щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою суддями Касаційного адміністративного суду ВСУ при винесенні рішення на користь судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Джерело: пресслужба ДБР у коментарі "Українській правді", Судово-юридична газета

Деталі: У Бюро пояснюють, що 15 липня 2021 року отримали заяву від представника однієї із громадських організацій, у якій заявник просив внести відомості до ЄРДР щодо зловживання владою суддями ВСУ у зв’язку з визнанням протиправним указу президента Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Дослівно ДБР: "Діючи відповідно до вимог ст. 214 КПК України, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України)".

Деталі: За даними Судово-юридичної газети, того ж дня старший слідчий ДБР Кирило Петрухін в попросив КАС ВС надати ДБР:

1) належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;

2) дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподіл позову;

3) копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Відповідні документи КАС ВС повинен передати ДБР до 21 липня 2021 року.

Що передувало: 14 липня адміністративний суд у складі Верховного суду визнав протиправним та скасував указ президента про деякі питання національної безпеки України №124 від 27 березня 2021 року.

Суд прийшов до висновків, що президент України, відповідач у справі, "не має повноважень приймати рішення про звільнення чи припинення повноважень суддів Конституційного суду чи приймати рішення про скасування указу про попереднє призначення на посаду судді КС".

Нагадаємо: Раніше аналогічним чином президент Віктор Ющенко вже звільняв суддю Конституційного суду Сюзанну Станік. Вона двічі вигравала суд, поновлювалась на посаді і зрештою одразу після другого поновлення пішла у відставку і відсудила собі 75 тисяч гривень щомісячного утримання.

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