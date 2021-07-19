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ГБР проверит отмену судьями ВСУ указа президента по Тупицкому

Понедельник, 19 июля 2021, 14:07
ГБР проверит отмену судьями ВСУ указа президента по Тупицкому

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью судьями Кассационного административного суда ВСУ при вынесении решения в пользу судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде", Судебно-юридическая газета

Детали: В Бюро объясняют, что 15 июля 2021 года получили заявление от представителя одной из общественных организаций, в которой заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями ВСУ в связи с признанием противоправным указа президента Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Дословно ГБР: "Действуя в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, Главным следственным управлением Государственного бюро расследований внесены сведения в Единый реестр досудебный расследований предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)".

Детали: По данным Судебно-юридической газеты в тот же день старший следователь ГБР Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить ГБР:

1) надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по этому делу;

2) данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска;

3) копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР до 21 июля 2021 года.

Что предшествовало: 14 июля административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента о некоторых вопросах национальной безопасности Украины №124 от 27 марта 2021 года.

Суд пришел к выводу, что президент Украины, ответчик по делу, "не имеет полномочий принимать решение об увольнении или прекращении полномочий судей Конституционного суда или принимать решение об отмене указа о предварительном назначении на должность судьи КС".

Напомним: Ранее аналогичным образом президент Виктор Ющенко уже увольнял судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Она дважды выигрывала суд, восстанавливалась в должности и в конце концов сразу после второго восстановления ушла в отставку и отсудила себе 75 000 гривен ежемесячного содержания.

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Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. 
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".
  • Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

Украинская правда

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Темы: ТупицкийКСсудГБР
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