Іспит із мови для чиновників: у системі стався збій

19 липня у системі, в якій вперше проходять іспит зі знання української мови чиновники, стався технічний збій, учасникам додадуть час для складання іспиту.

Джерело: Національна комісія зі стандартів державної мови

Дослівно: "Сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту".

Деталі: Нацкомісія запевняє, що збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

19 липня о 9:30 у Україні стартував перший в історії іспит із державної мови для чиновників.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Передісторія:

25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.

7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

14 липня 2021 року Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.

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