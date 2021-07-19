Іспит із мови для чиновників: у системі стався збій
19 липня у системі, в якій вперше проходять іспит зі знання української мови чиновники, стався технічний збій, учасникам додадуть час для складання іспиту.
Джерело: Національна комісія зі стандартів державної мови
Дослівно: "Сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту".
Деталі: Нацкомісія запевняє, що збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.
19 липня о 9:30 у Україні стартував перший в історії іспит із державної мови для чиновників.
Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.
Передісторія:
- 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
- 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.
- 7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- 14 липня 2021 року Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.
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