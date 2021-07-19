Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Іспит із мови для чиновників: у системі стався збій

Понеділок, 19 липня 2021, 14:41

19 липня у системі, в якій вперше проходять іспит зі знання української мови чиновники, стався технічний збій, учасникам додадуть час для складання іспиту. 

Джерело: Національна комісія зі стандартів державної мови 

Дослівно: "Сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту". 

Деталі: Нацкомісія запевняє, що збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

19 липня о 9:30 у Україні стартував перший в історії іспит із державної мови для чиновників.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", але чинності він набув у липні, коли президентом уже став Володимир Зеленський. Закон робить українську мову обов’язковою для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову. Подання вносили депутати "Опозиційного блоку", зокрема Вадим Новинський і Нестор Шуфрич.
  • 7 липня 2020 року КС розпочав розгляд подання 51 народного депутата про відповідність Конституції закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
  • 14 липня 2021 року Конституційний суд визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Стаття 10 Конституції мовить, що державною мовою в Україні є українська мова.

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Теми: мова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати

МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

фотоЗруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві

Україна, Молдова і Грузія підписали Батумську декларацію щодо інтеграції в ЄС

Усі новини...
мова
Вперше чиновники складають іспит з української мови
Вистави, шоу, концерти й афіші з 16 липня мають бути українською
"1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською
Останні новини
23:55
фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій
23:07
Похолодання протримається до кінця тижня
22:46
Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України
22:21
фотоНа Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
22:03
Новини економіки: "мінімалку" піднімуть до 7700, ціна на автомобільний газ різко зросла
21:52
У Німеччині оцінюють у мільярди євро відбудову після руйнівних повеней
21:34
В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ
21:03
Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати
20:50
Запаси вугілля на складах ТЕС впали на чверть за місяць – "Укренерго"
Усі новини...