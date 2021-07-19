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Экзамен по языку для чиновников: в системе произошел сбой

Понедельник, 19 июля 2021, 14:41
Экзамен по языку для чиновников: в системе произошел сбой

19 июля в системе, в которой впервые проходят экзамен по знанию украинского языка чиновники, произошел технический сбой, участникам добавят время для сдачи экзамена.

Источник: Национальная комиссия по стандартам государственного языка

Дословно: "Сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена".

Детали: Нацкомиссия уверяет, что сбой не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

19 июля в 9:30 в Украине стартовал первый в истории экзамен по государственному языку для чиновников. 

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационных сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Предыстория:

  • 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но в силу он вступил в июле, когда президентом уже стал Владимир Зеленский. Закон делает украинский язык обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • 21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с требованием проверить на конституционность закон об украинском языке. Представление вносили депутаты "Оппозиционного блока", в частности Вадим Новинский и Нестор Шуфрич. 
  • 7 июля 2020 года КС начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 14 июля 2021 года Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Статья 10 Конституции гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык.

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

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Темы: язык
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