Экзамен по языку для чиновников: в системе произошел сбой

19 июля в системе, в которой впервые проходят экзамен по знанию украинского языка чиновники, произошел технический сбой, участникам добавят время для сдачи экзамена.

Источник: Национальная комиссия по стандартам государственного языка

Дословно: "Сегодня утром в системе экзаменирования произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена".

Детали: Нацкомиссия уверяет, что сбой не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

19 июля в 9:30 в Украине стартовал первый в истории экзамен по государственному языку для чиновников.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационных сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Предыстория:

25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но в силу он вступил в июле, когда президентом уже стал Владимир Зеленский. Закон делает украинский язык обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с требованием проверить на конституционность закон об украинском языке. Представление вносили депутаты "Оппозиционного блока", в частности Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.

7 июля 2020 года КС начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

14 июля 2021 года Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Статья 10 Конституции гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык.

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