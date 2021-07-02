Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

В Україні запрацював ринок землі, Рада визначила кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України на території Криму – актуальні новини 1 липня.

Про ринок землі

В Україні запрацював ринок землі — від сьогодні громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Окрім держави та територіальних громад володіти землею зможуть громадяни України. Вони зможуть придбати не більше 100 гектарів "в одні руки".

Іноземці зможуть купувати українські землі тільки після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Коли він відбудеться – не відомо. Незалежно від результатів референдуму, іноземці не зможуть купувати землю в 50-кілометровій зоні від державного кордону України.

Про корінні народи

Рада ухвалила законопроєкт, яким визначила кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України на території Криму.

Цей закон розізлив президента РФ Володимира Путіна, тому що росіян нібито несправделиво не згадали.

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