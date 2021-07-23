Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19

У Білому домі вважають як небезпечним і безвідповідальним вчинком відмову Пекіна від плану Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Їх позиція безвідповідальна і відверто небезпечна... Зараз не час ухилятися".

Деталі: Раніше в четвер заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом.

Він зазначив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.

У травні поточного року президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам в найближчі три місяці доповісти про те, чи вперше вірус COVID-19 з'явився в Китаї від тваринного або в результаті лабораторної витоку.

Передісторія:

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених первинних даних з початку заражень, і закликав Китай бути більш прозорим.

Експерти ВООЗ, які перебували із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото

14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

Влада Китаю відмовилася надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

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