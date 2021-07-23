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Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19

П'ятниця, 23 липня 2021, 02:49

У Білому домі вважають як небезпечним і безвідповідальним вчинком відмову Пекіна від плану Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї.

Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Їх позиція безвідповідальна і відверто небезпечна... Зараз не час ухилятися".

Деталі: Раніше в четвер заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом.

Він зазначив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.

У травні поточного року президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам в найближчі три місяці доповісти про те, чи вперше вірус COVID-19 з'явився в Китаї від тваринного або в результаті лабораторної витоку.

Передісторія:

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених первинних даних з початку заражень, і закликав Китай бути більш прозорим.
  • Експерти ВООЗ, які перебували із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото
  • 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
  • 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що  група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.
  • Влада Китаю відмовилася надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Нагадаємо:

  • Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
  • У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.

Теми: СШАКитайкоронавірус


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