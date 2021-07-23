Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19
У Білому домі вважають як небезпечним і безвідповідальним вчинком відмову Пекіна від плану Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї.
Джерело: Речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Їх позиція безвідповідальна і відверто небезпечна... Зараз не час ухилятися".
Деталі: Раніше в четвер заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом.
Він зазначив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження вірусу.
У травні поточного року президент США Джо Байден наказав американським спецслужбам в найближчі три місяці доповісти про те, чи вперше вірус COVID-19 з'явився в Китаї від тваринного або в результаті лабораторної витоку.
Передісторія:
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що розслідуванню походження пандемії COVID-19 у Китаї заважає відсутність необроблених первинних даних з початку заражень, і закликав Китай бути більш прозорим.
- Експерти ВООЗ, які перебували із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото
- 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
- 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.
- Влада Китаю відмовилася надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
Нагадаємо:
- Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
- У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.