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Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19

Пятница, 23 июля 2021, 02:49
Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19

В Белом доме считают как опасным и безответственным поступком отказ Пекина от плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предусматривает второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться".

Детали: Ранее в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом.

Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.

Предыстория:

  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что расследованию происхождения пандемии COVID-19 в Китае мешает отсутствие необработанных первичных данных с начала заражений, и призвал Китай быть более прозрачным.
  • Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.Фото
  • 14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай.
  • 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.
  • Власти Китая отказались предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухани, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Напомним:

  • Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКитайкоронавирус
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