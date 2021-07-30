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СБУ не пускає до Чауса адвокатів – захист

П'ятниця, 30 липня 2021, 23:57

Захист екссуді Миколи Чауса каже, що Служба безпеки України не допускає до нього адвокатів.

Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП

Пряма мова: "Більше того, СБ України не підтвердила навіть інформації про те що наразі він у них утримується… 

Я не виключаю що найближчим часом відбудеться заміна захисників, на потрібних слідству – шляхом впливу на волевиявлення самого пана Чауса.

Але доки не відбудеться конфіденційне спілкування між залученими дружиною захисниками і ним, будь-які висновки робити передчасно".

Деталі: Адвокатів залучила дружина Чауса.

Вишневий також нагадав про наростання конфлікту між Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки і припустив, що наразі відбувається боротьба за те, який саме орган буде здійснювати розслідування відносно Чауса.

На думку адвоката, кожен правоохоронний орган намагається взяти ситуацію під контроль.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.

Соня Лукашова, УП
Теми: ЧаусСБУНАБУ


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