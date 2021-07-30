СБУ не пускає до Чауса адвокатів – захист
Захист екссуді Миколи Чауса каже, що Служба безпеки України не допускає до нього адвокатів.
Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП
Пряма мова: "Більше того, СБ України не підтвердила навіть інформації про те що наразі він у них утримується…
Я не виключаю що найближчим часом відбудеться заміна захисників, на потрібних слідству – шляхом впливу на волевиявлення самого пана Чауса.
Але доки не відбудеться конфіденційне спілкування між залученими дружиною захисниками і ним, будь-які висновки робити передчасно".
Деталі: Адвокатів залучила дружина Чауса.
Вишневий також нагадав про наростання конфлікту між Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки і припустив, що наразі відбувається боротьба за те, який саме орган буде здійснювати розслідування відносно Чауса.
На думку адвоката, кожен правоохоронний орган намагається взяти ситуацію під контроль.
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.