СБУ не пускає до Чауса адвокатів – захист

Захист екссуді Миколи Чауса каже, що Служба безпеки України не допускає до нього адвокатів.

Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП

Пряма мова: "Більше того, СБ України не підтвердила навіть інформації про те що наразі він у них утримується…

Я не виключаю що найближчим часом відбудеться заміна захисників, на потрібних слідству – шляхом впливу на волевиявлення самого пана Чауса.

Але доки не відбудеться конфіденційне спілкування між залученими дружиною захисниками і ним, будь-які висновки робити передчасно".

Деталі: Адвокатів залучила дружина Чауса.

Вишневий також нагадав про наростання конфлікту між Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки і припустив, що наразі відбувається боротьба за те, який саме орган буде здійснювати розслідування відносно Чауса.

На думку адвоката, кожен правоохоронний орган намагається взяти ситуацію під контроль.

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