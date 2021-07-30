СБУ не пускает к Чаусу адвокатов – защита

Защита экс-судьи Николая Чауса говорит, что Служба безопасности Украины не допускает к нему адвокатов.

Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП

Прямая речь: "Более того, СБ Украины не подтвердила даже информации о том, что сейчас он у них содержится...

Я не исключаю что в ближайшее время произойдет замена защитников, на нужных следствию – путем воздействия на волеизъявление самого господина Чауса.

Но пока не произойдет конфиденциальное общение между привлеченными женой защитниками и ним, какие-либо выводы делать преждевременно".

Детали: Адвокатов привлекла жена Чауса.

Вишневый также напомнил о нарастании конфликта между Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности и предположил, что сейчас происходит борьба за то, какой именно орган будет осуществлять расследование в отношении Чауса.

По мнению адвоката, каждый правоохранительный орган пытается взять ситуацию под контроль.

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