СБУ не пускает к Чаусу адвокатов – защита
Защита экс-судьи Николая Чауса говорит, что Служба безопасности Украины не допускает к нему адвокатов.
Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП
Прямая речь: "Более того, СБ Украины не подтвердила даже информации о том, что сейчас он у них содержится...
Я не исключаю что в ближайшее время произойдет замена защитников, на нужных следствию – путем воздействия на волеизъявление самого господина Чауса.
Но пока не произойдет конфиденциальное общение между привлеченными женой защитниками и ним, какие-либо выводы делать преждевременно".
Детали: Адвокатов привлекла жена Чауса.
Вишневый также напомнил о нарастании конфликта между Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности и предположил, что сейчас происходит борьба за то, какой именно орган будет осуществлять расследование в отношении Чауса.
По мнению адвоката, каждый правоохранительный орган пытается взять ситуацию под контроль.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ.