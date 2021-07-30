Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ не пускает к Чаусу адвокатов – защита

Пятница, 30 июля 2021, 23:57
СБУ не пускает к Чаусу адвокатов – защита

Защита экс-судьи Николая Чауса говорит, что Служба безопасности Украины не допускает к нему адвокатов.

Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП

Прямая речь: "Более того, СБ Украины не подтвердила даже информации о том, что сейчас он у них содержится... 

Я не исключаю что в ближайшее время произойдет замена защитников, на нужных следствию – путем воздействия на волеизъявление самого господина Чауса.

Но пока не произойдет конфиденциальное общение между привлеченными женой защитниками и ним, какие-либо выводы делать преждевременно".

Детали: Адвокатов привлекла жена Чауса.

Вишневый также напомнил о нарастании конфликта между Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности и предположил, что сейчас происходит борьба за то, какой именно орган будет осуществлять расследование в отношении Чауса.

По мнению адвоката, каждый правоохранительный орган пытается взять ситуацию под контроль.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧаусСБУНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: