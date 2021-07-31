Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП

Пряма мова: Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним.

СБУ не підтвердило що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили".

Деталі: За словами адвоката, правоохоронці мають дані про захисників Чауса.

Вишневий наголошує, якщо СБУ чи НАБУ планують вчиняти з ним процесуальні дії, то зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.

Адвокат припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників: "Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи".

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