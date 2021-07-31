Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він
Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.
Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП
Пряма мова: Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним.
СБУ не підтвердило що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили".
Деталі: За словами адвоката, правоохоронці мають дані про захисників Чауса.
Вишневий наголошує, якщо СБУ чи НАБУ планують вчиняти з ним процесуальні дії, то зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.
Адвокат припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників: "Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи".
Передісторія:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
- Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.
- 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому.