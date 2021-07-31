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Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він

Субота, 31 липня 2021, 09:44
Адвокатів досі не пускають до Чауса і навіть не кажуть, де він
ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває. 

Джерело: захисник Олександр Вишневий у коментарі УП

Пряма мова: Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним.

СБУ не підтвердило що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили".

Деталі: За словами адвоката, правоохоронці мають дані про захисників Чауса.

Вишневий наголошує, якщо СБУ чи НАБУ планують вчиняти з ним процесуальні дії, то зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.

Адвокат припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників: "Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи".

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Пізніше з'явилися фото та відео співробітників НАБУ біля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити безпеку повинні працівники СБУ.
  • 9 серпня 2016 року суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЧаусНАБУСБУсуд
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