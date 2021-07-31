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Адвокатов до сих пор не пускают к Чаусу и даже не говорят, где он

Суббота, 31 июля 2021, 09:44
ФОТО ИЗ ТГ АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО

Защитников бывшего судьи Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области, все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП

Прямая речь: Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.

СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели".

Детали: По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЧаусНАБУСБУсуд
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