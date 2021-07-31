Адвокатов до сих пор не пускают к Чаусу и даже не говорят, где он
Защитников бывшего судьи Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области, все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.
Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП
Прямая речь: Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.
СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели".
Детали: По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.
Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.
Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить безопасность должны сотрудники СБУ.
- 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.