Адвокатов до сих пор не пускают к Чаусу и даже не говорят, где он

Защитников бывшего судьи Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области, все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Источник: защитник Александр Вишневый в комментарии УП

Прямая речь: Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним.

СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели".

Детали: По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитникам: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

Предыстория: