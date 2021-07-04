У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув українець

У Польщі під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний громадянин України, якого придавило гідравлічним домкратом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVP.INFO.

Трагедія сталася 3 липня у населеному містечку Вронкі Великопольського воєводства.

"Свідків опитують За попередніми оцінками, сталася аварія",- заявила речниця поліції в місті Шамотули Сандра Худа.

За її словами, поліцейські встановлюють причини та обставини трагедії.

Про цей випадок поінформовано Державну інспекцію праці. Справа перебуває під контролем місцевої прокуратури.