У 7 містах Київщини центри вакцинації працюватимуть щодня
Вівторок, 6 липня 2021, 17:14
Центри вакцинації в Києві та в 7 містах Київської області переходять на щоденний режим роботи.
Джерело: Коронавірус_Інфо
Деталі: Відтепер ці центри вакцинації працюватимуть з 10:00 до 17:30 — у Києві, з 9:00 до 17:00 — у регіоні.
Зокрема, на Київщині центри працюватимуть у Броварах, Славутичі, Борисполі, Білій Церкві, Обухові, Ірпені, Яготині.
Також у вихідні з 9:00 до 15:00 кияни можуть отримати щеплення у медзакладах столиці, наразі це 21 мінівакцинальний центр.
Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.
Передісторія:
- Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 тисяч 614.
Українська правда