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У 7 містах Київщини центри вакцинації працюватимуть щодня

Вівторок, 6 липня 2021, 17:14

Центри вакцинації в Києві та в 7 містах Київської області переходять на щоденний режим роботи.

Джерело: Коронавірус_Інфо

Деталі: Відтепер ці центри вакцинації працюватимуть з 10:00 до 17:30 — у Києві, з 9:00 до 17:00 — у регіоні.

Зокрема, на Київщині центри працюватимуть у Броварах, Славутичі, Борисполі, Білій Церкві, Обухові, Ірпені, Яготині. 

Також у вихідні з 9:00 до 15:00 кияни можуть отримати щеплення у медзакладах столиці, наразі це 21 мінівакцинальний центр.

Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.

 

Передісторія: 

  • Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 тисяч 614.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКиївська область


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