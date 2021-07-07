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У Польщі затримали українку в рамках справи ексглави "Укравтодору"

Середа, 7 липня 2021, 12:40

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало ще одну людину, громадянку України, в рамках справи ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявив Станіслав Зарин, речник міністра-координатора спеціальних служб.

"Центральне антикорупційне бюро затримало ще одну особу в рамках розслідування щодо Славоміра Новака. Їй висунуть звинувачення у корупції. Докази пітверджують, що вона брала участь в організованій злочинній групі, очолюваній Новаком", - повідомив він.

Департамент комунікацій відомства повідомив, що затримання відбулось вранці 7 липня та що затримана є українкою.

Жінку привезуть до Окружної прокуратури Варшави, де їй мають висунути звинувачення. Як повідомила агентству прокурор Александра Скшинярж, це зокрем звинувачення у відмиванні коштів, отриманх корупційним шляхом, та участь у фальсифікації документів. "Звинувачення стосуються періоду, коли Славомір Новк був головою "Укравтодору",  - зазначила прокурор. Після допиту прокуратура прийме рішення про запобіжний захід.

Повідомляється, що це вже шістнадцята людина, затримана у справі Новака.

Нагадаємо, 21 липня минулого року  прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Теми: Польща


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