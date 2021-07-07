Крим продовжує заливати, підтопило Саки

В окупованому Росією Криму сильна злива стала причиною підтоплення декількох приватних будинків у місті Саки.

Джерело: Крыминформ

Пряма мова голови адміністрації міста Саки Олександра Овдіенкова: "Чотири домоволодіння підтоплено. Жертв і руйнувань немає. Евакуйовано дві людини, це громадяни, які проживають самотньо.

Ситуація під контролем, дощ закінчився. Вживаються заходи, щоб рівень води швидше спав".

Деталі: У зоні підтоплення опинився район вулиці Колгоспної. Це найнижча частина міста. У деяких місцях рівень води піднявся людям по груди.

Очевидці публікують в соцмережах відео наслідків зливи в Саках.

Цьому передувало: З середини червня в окупованому Криму періодично йдуть сильні зливи та грози. Вони стали причиною сходу селів, масштабних підтоплень житлових будинків, доріг, сільгоспугідь відразу в декількох районах Криму.

Двоє людей загинули, одна жінка вважається зниклою без вісті.

Потопи завдали збитку, який оцінюється в сотні мільйонів рублів.

"Голова Криму" Сергій Аксьонов уже заявив, що наслідки підтоплень у постраждалих регіонах практично ліквідовані, туристична інфраструктура значно не постраждала.