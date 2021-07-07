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Крым продолжает заливать, подтопило Саки

Среда, 7 июля 2021, 14:47

В оккупированном Россией Крыму сильный ливень стал причиной подтопления нескольких частных домов в городе Саки. 

Источник: Крыминформ

Прямая речь главы администрации города Саки Александра Овдиенкова: "Четыре домовладения подтоплено. Жертв и разрушений нет. Эвакуировано два человека, это одиноко проживающие граждане. 

Ситуация под контролем, дождь закончился. Принимаем меры, чтобы уровень воды быстрее спал".
Детали: В зоне подтопления оказался район улицы Колхозной. Это самая низменная часть города. В некоторых местах уровень воды поднялся людям по грудь.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий ливня в Саках. 

Этому предшествовало: С середины июня в оккупированном Крыму периодически идут сильные ливни и грозы. Они стали причиной схода селей, масштабных подтоплений жилых домов, дорог, сельхозугодий сразу в нескольких районах Крыма. 

Два человека погибли, одна женщина числится пропавшей без вести. 

Потопы нанесли ущерб, который оценивается сотнями миллионов рублей. 

"Глава Крыма" Сергей Аксенов уже заявил, что последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. 

Темы: Крымпогодастихия
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