Крым продолжает заливать, подтопило Саки

В оккупированном Россией Крыму сильный ливень стал причиной подтопления нескольких частных домов в городе Саки.

Источник: Крыминформ

Прямая речь главы администрации города Саки Александра Овдиенкова: "Четыре домовладения подтоплено. Жертв и разрушений нет. Эвакуировано два человека, это одиноко проживающие граждане.

Ситуация под контролем, дождь закончился. Принимаем меры, чтобы уровень воды быстрее спал".

Детали: В зоне подтопления оказался район улицы Колхозной. Это самая низменная часть города. В некоторых местах уровень воды поднялся людям по грудь.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий ливня в Саках.

Этому предшествовало: С середины июня в оккупированном Крыму периодически идут сильные ливни и грозы. Они стали причиной схода селей, масштабных подтоплений жилых домов, дорог, сельхозугодий сразу в нескольких районах Крыма.

Два человека погибли, одна женщина числится пропавшей без вести.

Потопы нанесли ущерб, который оценивается сотнями миллионов рублей.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов уже заявил, что последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала.