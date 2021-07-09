До аеропорту "Бориспіль" доведеться під’їжджати "зустрічкою" 5 днів

Із 9 до 14 липня під'їзд до аеропорту "Бориспіль" на дорозі М–03 здійснюватиметься по зустрічній смузі у зв'язку з ремонтом.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і Патрульна поліція Борисполя у Facebook

Дослівно аеропорт: "Тимчасово змінено організацію дорожнього руху на під'їзді до аеропорту "Бориспіль". Зміни пов'язані з капітальним ремонтом автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський, під’їзна дорога до аеропорту. Ремонтні роботи триватимуть з 9 до 14 липня.

На період проведення ремонтних робіт рух транспорту в напрямку аеропорту "Бориспіль" здійснюватиметься через шляхопровід зустрічною смугою".

Деталі: Патрульна поліція публікує мапу проїзду і просить планувати маршрут завчасно.