До аеропорту "Бориспіль" доведеться під’їжджати "зустрічкою" 5 днів
П'ятниця, 9 липня 2021, 15:25
Із 9 до 14 липня під'їзд до аеропорту "Бориспіль" на дорозі М–03 здійснюватиметься по зустрічній смузі у зв'язку з ремонтом.
Джерело: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і Патрульна поліція Борисполя у Facebook
Дослівно аеропорт: "Тимчасово змінено організацію дорожнього руху на під'їзді до аеропорту "Бориспіль". Зміни пов'язані з капітальним ремонтом автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський, під’їзна дорога до аеропорту. Ремонтні роботи триватимуть з 9 до 14 липня.
На період проведення ремонтних робіт рух транспорту в напрямку аеропорту "Бориспіль" здійснюватиметься через шляхопровід зустрічною смугою".
Деталі: Патрульна поліція публікує мапу проїзду і просить планувати маршрут завчасно.