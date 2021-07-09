Семенченку оголосили нову підозру: інкримінують зберігання зброї

Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб.

Джерело: коментар адвоката Семенченка Владислава Добоша для УП, текст підозри у розпорядженні УП

Деталі: Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування (НЗФ – УП) та організації вчинення терористичного акту.

Проте майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалась ще одна – придбання та зберігання зброї (ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

За словами адвоката Семенченка, підозра була очікувана, проте подив викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування начебто як має передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра грунтується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Як йдеться у тексті підозри, у квітні 2020 року Семенченко начебто віддав вказівку колишньому атовцю Вадиму Боровику (він співпрацює із слідством – УП) перевезти зброю до тренувальної бази так званого незаконного військового формування у селі Сувид. Для цього Семенченко начебто дав Боровику кошти. У підозрі вказується, що Боровик усвідомлював незаконність цих дій, але перевозив зброю оскільки перебував у підпорядкування Семенченка. Весь хід операції начебто "був під особистим контролем" останнього.

Після того, як зброю перевезли, колишній командир батальйону начебто дав Боровику 100 доларів для придбання пакувального матеріалу, щоб сховати зброю.

Той купив дві бочки, в які і склав зброю. Після цього Боровик разом із іншими встановленими фігурантами справи, Безпальчуком та Єговоровим, начебто закопали бочки на території бази.

Окрім того, у тексті підозри йдеться про ще один епізод, коли начебто Семенченко розпорядився переховати зброю. Проте на цей раз одну бочку зі зброєю закопали на смітнику.

Боровик також розповів слідству, що вже у грудні 2020 року зброю із двох схронів переховав Безпальчук, закопавши її в лісі по дорозі на село Сувид. Саме там і знайшли зброю правоохоронці.

Водночас, у підозрі не вказується де, коли саме та за скільки Семенченко придбав цю зброю та як вона взагалі в нього з’явилась. У тексті йдеться лише про факт її переховування начебто за вказівкою колишнього нардепа.

Ще у березні в СБУ показали, яку саме зброю знайшли у так званій "ПВК Семенченка".

Передісторія:

24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.

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