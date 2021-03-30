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За два місяці до обшуків на "ПВК Семенченка" її "здав" один із членів

Вівторок, 30 березня 2021, 11:55

Один із членів охоронної фірми "Donbass Battalion corporation", яку Служба безпеки України вважає незаконною приватною військовою компанією під керівництвом екснардепа Семена Семенченка, співпрацював зі слідством і був звільнений від відповідальності.

Джерело: рішення Печерського райсуду Києва від 5 березня 2021 року

Деталі: Колишній АТОвець Вадим Боровик був членом охоронної фірми з липня 2018 року по кінець листопада 2019 року.

Потім він "добровільно вийшов з формування" та "повідомив про його існування органи державної влади".

18 січня 2021 року Боровик написав заяву на організацію до правоохоронних органів.

Крім того, він повідомив слідству "відомі йому обставини створення та функціонування не передбаченого законом збройного формування… про осіб які були в ньому задіяні, у т.ч. зі складу активних учасників вказаного формування".

1 березня 2021 року ексбійцю оголосили підозру в участі у незаконному збройному формуванні.

Однак, враховуючи, що він "сприяв припиненню протиправної діяльності та встановленню кола причетних до цієї діяльності осіб", правоохоронці вирішили не карати Боровика.

5 березня суд за клопотанням прокурора звільнив чоловіка від відповідальності. 

Передісторія:

  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
  • СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
  • 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 
  • 29 березня суд також призначив домашній арешт екскомандиру батальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
  • Затримані заперечують свою провину. Шевченко вважає переслідування помстою за викриття провалу української спецоперації щодо затримання російських найманців "ПВК Вагнера". Колишні бійці "Донбасу" вбачають у переслідуванні бізнесовий конфлікт.

Читайте також "Я думав, що мене нагородять, а отримав звинувачення". "Агент НАБУ" про контрабанду з Росії та помсту за "вагнерівців"

Соня Лукашова, УП
Теми: СеменченкоСБУ


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