СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення

Служба безпеки України заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями".

Деталі: В СБУ стверджують, що 30 липня на гарячу лінію служби звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом, і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Вказано, що згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій.

Наголошується, що у зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Дослівно: "Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами.

Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли".

Водночас, в коментарі УП адвокат Чауса Олександр Вишневий зазначив, що рідним Чауса лише повідомили в СБУ, що колишній суддя у них. Більше контактів із відомством у рідних Чауса не було.

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