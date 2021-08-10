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Чаус стверджує, що його хотіли вбити, але він ішов 50 км – і втік

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:42
Чаус стверджує, що його хотіли вбити, але він ішов 50 км – і втік

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус стверджує, що його викрали у квітні з метою вбивства, але вбивство не змогли реалізувати, бо він втік.

Джерело: ухвала Вищого антикорупційного суду від 4 серпня щодо відмови захисту Чауса  у відводі слідчого судді Володимира Воронька 

Деталі: Згідно з судовими матеріалами, підозрюваний у хабарництві Чаус називає себе потерпілим у справі про викрадення з метою вбивства. 

Він стверджує, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 км пішки та добровільно з`явився до органів Служби безпеки України. 

Чаус зазначив, що його затримали лише 3 серпня, до цього йому були забезпечені заходи захисту у зв`язку із існуванням загрози вбивства. 

Колишній суддя вважає, що працівники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, натомість звернувшись із клопотанням про застосування запобіжного заходу. 

Такі обставини Чаус вважає свідченням вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином. На його думку, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу. 

Він також вважає, що слідчий суддя мав би відмовити НАБУ у відкритті провадження за вказаним клопотанням.

Цьому передувало: 4 серпня суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько обрав запобіжний захід колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу у справі про хабарництво: цілодобовий домашній арешт. Чауса зобов'язали носити браслет.

Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні 2021 року викрали в Молдові, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині в одній білизні.
  • НАБУ повідомило, що його детективи затримали колишнього суддю Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Згодом Чауса привезли до ізолятора СБУ. СБУ розслідує справу щодо викрадення Чауса.
  • У НАБУ закликали передати Чауса їхнім детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо хабарництва екссудді і розшукували його. Антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому вони намагалися зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. 
  • 9 серпня 2016 року Чауса викрили в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Гроші виявили в двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного будинку.

Читайте також: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

Олена Рощенко, УП

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Теми: ЧаусАнтикорупційний суд
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