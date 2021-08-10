Чаус утверждает, что его хотели убить, но он шел 50 км – и убежал

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус утверждает, что его похитили в апреле с целью убийства, но убийство не смогли реализовать, потому что он убежал.

Источник: постановление Высшего антикоррупционного суда от 4 августа об отказе защите Чауса в отводе следственного судьи Владимира Воронько

Детали: Согласно судебным материалам, подозреваемый во взяточничестве Чаус называет себя потерпевшим по делу о похищении с целью убийства.

Он утверждает, что убийство не реализовали, потому что он убежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины.

Чаус отметил, что его задержали только 3 августа, до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства.

Бывший судья считает, что работники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Такие обстоятельства Чаус считает свидетельством указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом. По его мнению, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционного суд с ходатайством о применении меры пресечения.

Он также считает, что судья должен был отказать НАБУ в открытии производства по указанному ходатайству.

Этому предшествовало: 4 августа судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько избрал меру пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу по делу о взяточничестве: круглосуточный домашний арест. Чауса обязали носить браслет.

Предыстория:

30 июля стало известно, что экс-суддю Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили в Молдове, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области в одном белье.

НАБУ сообщил, что его детективы задержали бывшего судью Чауса в больнице "Феофания" и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения. Позже Чауса привезли в изолятор СБУ. СБУ расследует дело о похищении Чауса.

В НАБУ призвали передать Чауса их детективам, поскольку именно они расследуют дело о взяточничестве экс-судьи и разыскивали его. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом.

9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

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