"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
Компанія Red Bull Україна попросила вибачення у жителів Києва через ранковий дрифт на Софійській площі – вони обіцяють усе повернути до стану, який був раніше.
Джерело: Red Bull у Instagram, генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська в коментарі "Громадському радіо"
Дослівно: "Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур.
Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо.
Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота зараз триває.
Ми зробимо усе можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років".
Деталі: Куковальська каже, що прибирати сліди гуми з Софійської площі дуже складно, за її словами, знадобиться щонайменше три дні.
Вона нагадала, що Софійська площа входить до буферної зони Києво-Печерської лаври та національного заповідника "Софія Київська", проведення там таких зйомок – це порушення.
Передісторія:
- Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
- Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
- Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Там наголосили, що організатори не отримали відповідний дозвіл ні від місцевої влади, ні від поліції.
- Прокуратура вилучила автомобілі.
- Alyona Alyona заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України, а її задача була просто кататися.