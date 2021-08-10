"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян

Компанія Red Bull Україна попросила вибачення у жителів Києва через ранковий дрифт на Софійській площі – вони обіцяють усе повернути до стану, який був раніше.

Джерело: Red Bull у Instagram, генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська в коментарі "Громадському радіо"

Дослівно: "Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур.

Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо.

Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення. І ця робота зараз триває.

Ми зробимо усе можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували протягом багатьох років".

Деталі: Куковальська каже, що прибирати сліди гуми з Софійської площі дуже складно, за її словами, знадобиться щонайменше три дні.

Вона нагадала, що Софійська площа входить до буферної зони Києво-Печерської лаври та національного заповідника "Софія Київська", проведення там таких зйомок – це порушення.

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